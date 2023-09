Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Widerstand gegen Polizeibeamte - Fluchtversuch einer 24-Jährigen nach Verkehrskontrolle.

Lippe (ots)

Am Donnerstagnachmittag (21.09.2023) führte die Polizei eine allgemeine Verkehrskontrolle im Langenfelder Weg durch. In diesem Rahmen wurde gegen 17 Uhr eine 24-jährige Frau aus Lemgo kontrolliert, bei der der deutliche Verdacht des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss entstand. Als sie von zwei Polizeibeamten aufgefordert wurde ihr Fahrzeug zu verlassen, versuchte sie zu flüchten - zunächst mit dem Auto, was durch laute Ansprache der Einsatzkräfte verhindert werden konnte. Im Anschluss versuchte sie sich der Kontrolle zu entziehen, indem sie zu Fuß in Richtung eines anliegenden Waldstückes lief. Dabei kam sie selbst zu Fall und verletzte sich leicht. Bei ihrer Überwältigung sperrte sie sich massiv und leistete Widerstand, indem sie nach den Beamten trat und versuchte ihnen einen Kopfstoß zu geben. Nur mit Unterstützung von weiteren Polizeibeamten gelang es schlussendlich die aggressive Frau in einen Streifenwagen zu verfrachten und zwecks Blutprobe in ein Klinikum zu bringen. Der Führerschein der 24-Jährigen wurde sichergestellt und ihr Fahrzeug auf eigenen Wunsch abgeschleppt. Die weiteren Ermittlungen laufen.

