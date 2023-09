Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Frischer Wind beim Bezirksdienst: Marina Drawe ist "die Neue".

Lippe (ots)

Marina Drawe ist neue persönliche Ansprechpartnerin bei der Polizei für die Menschen in Oerlinghausen. Seit September 2023 gehört Polizeioberkommissarin Marina Drawe zum Team des lippischen Bezirksdienstes. Als neue Bezirksdienstbeamtin für Oerlinghausen ist sie ab sofort für die Kernstadt, Südstadt und Lipperreihe zuständig.

Mit Tatendrang und Elan tritt sie die Nachfolge von Polizeihauptkommissar Torsten Krause an, der innerhalb des Bezirksdienstes nach Lemgo wechselt. Ihr Ziel: Das Vertrauensverhältnis zwischen Bürgerinnen und Bürgern zur Polizei weiter ausbauen. Dafür setzt die 48-Jährige auf Präsenz und Ansprechbarkeit. Persönlich erreichen Sie Marina Drawe in den Räumen am Marktplatz 4 oder telefonisch unter (05202) 7014757 - wenn sie nicht gerade in ihrem Bezirk unterwegs ist. In Notfällen wählen Sie bitte weiterhin den Notruf 110.

Die passionierte Jägerin ist bereits seit 1993 im Polizeidienst. Nach Stationen in Bonn und Bielefeld arbeitet sie schon seit 23 Jahren im Kreis Lippe. Zuletzt war die Polizeioberkommissarin im Wachdienst in Lemgo tätig. Neben der Arbeit genießt die neue Kontaktbeamtin Ausflüge mit ihrem Hund. Sie freut sich darauf, mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammenzuarbeiten und so das Zusammenleben in Oerlinghausen noch sicherer zu machen.

