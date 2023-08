POL-GS: Pressemitteilung für den Bereich Goslar für den 26./27.08.

Goslar (ots) - Einbruch in den Tennisclub Bad Harzburg: In der Nacht von Donnerstag, den 24.08.2023 auf Freitag, den 25.08.2023, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in das Vereinsheim und die angrenzende gastronomische Einrichtung. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand hierbei ein Schaden von insgesamt ca. 500 Euro Höhe. Die polizeilichen Ermittlungen diesbezüglich wurden aufgenommen. ...

