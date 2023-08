Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Bad Harzburg vom 26.08.2023

Goslar (ots)

Einbruch in den Tennisclub Bad Harzburg:

In der Nacht von Donnerstag, den 24.08.2023 auf Freitag, den 25.08.2023, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in das Vereinsheim und die angrenzende gastronomische Einrichtung. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand hierbei ein Schaden von insgesamt ca. 500 Euro Höhe. Die polizeilichen Ermittlungen diesbezüglich wurden aufgenommen.

Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/911110 oder per E-Mail an: poststelle@pk-bad-harzburg.polizei.niedersachsen.de. Zu einer gewünschten, persönlichen Mitteilung steht Ihnen jede Polizeidienststelle in Ihrer Nähe zur Verfügung.

Verkehrsunfall mit unbekanntem Geschädigten:

Am 25.08.2023, gegen 07:50 Uhr, befuhr die Unfallverursacherin die Straße An den Weiden, in 38667 Bad Harzburg. Hierbei stieß sie mit ihrem Pkw leicht gegen einen geparkt stehenden Pkw. Nach Beendigung ihrer Fahrt stellte sie einen Schaden an ihrem Pkw fest. Der beschädigte Pkw konnte im Nachgang nicht mehr angetroffen werden. Sollte Ihr Pkw einen frischen Unfallschaden haben und zu dieser Zeit in diesem Bereich geparkt gewesen sein, melden Sie sich bitte beim PK Bad Harzburg. Bei korrelierendem Unfallschaden, wären die Daten der Verursacherin bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell