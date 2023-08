POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 26.08.2023

Goslar (ots) - Bislang unbekannte Tatverdächtige stiegen in Goslar in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Bürogebäude ein. Zwischen 23 Uhr und 7 Uhr gelangten die Unbekannten in das Gebäude in der Straße Am Stollen, öffneten gewaltsam mehrere Bürotüren und durchwühlten die Räume. Anschließend entkamen der oder die Täter unerkannt. Hinweise zur Tat ...

