Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Einbruchdiebstahl in/aus PKW

Goslar (ots)

In der Tatzeit von Donnerstag 08:30 Uhr bis 09:30 Uhr wurde in Clausthal-Zellerfeld, Goslarsche Straße, ein PKW, VW Polo, durch unbekannte Täter aufgebrochen. Mittels Einschlagen der Fensterscheibe auf der Beifahrerseite wurde sich Zutritt zum PKW verschafft. Hieraus wurde eine Geldbörse samt Inhalt entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.190 Euro. Eine Spurensuche/ -sicherung hat stattgefunden und ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Clausthal-Zellerfeld unter Tel.: 05323-95310 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell