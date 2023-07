POL-MK: Vier Wochen LKW-Kontrollen: Polizeiliche Statistiken zur Überwachung des Durchfahrtsverbotes

Lüdenscheid (ots) - Nach dem Brand in einer psychiatrischen Klinik in der Brüninghauser Straße kann die Zahl der Verletzten nach unten korrigiert werden. Derzeit gelten elf Personen als verletzt. Sieben Personen gelten, mehrheitlich durch das Einatmen von Rauchgasen, als so schwer verletzt, dass sie stationär in ...

mehr