Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 25.08.2023

Goslar (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige stiegen in Goslar in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Bürogebäude ein.

Zwischen 23 Uhr und 7 Uhr gelangten die Unbekannten in das Gebäude in der Straße Am Stollen, öffneten gewaltsam mehrere Bürotüren und durchwühlten die Räume. Anschließend entkamen der oder die Täter unerkannt.

Hinweise zur Tat oder den Tatumständen nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 339-0 entgegen.

++++

Auf dem Grubenweg in Goslar-Hahndorf beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen schwarzen BMW 116 und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Im Zeitraum von Mittwoch, 14 Uhr, bis Donnerstag, 8 Uhr, touchierte das unfallverursachende Fahrzeug den BMW, der in Höhe Haus Nr. 10 geparkt war und beschädigte dessen linken Außenspiegel.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei Goslar unter der Amtsnummer (05321) 339-0 entgegen.

++++

Ein blauer Mercedes Benz wurde am Donnerstag in Goslar auf dem Teplitzer Weg 11 von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt.

Das flüchtige Fahrzeug verursachte am Donnerstag, zwischen 5.30 Uhr und 11.40 Uhr, vermutlich beim Ein- oder Ausparken Schäden an der Fahrzeugfront des Mercedes. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf ca. 800 Euro.

Wer Hinweise zu diesem Unfall geben kann, wird gebeten, die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 339-0 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell