POL-WAF: Beelen. Mit PKW gegen Baum - 44-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots) - Schwere Verletzungen erlitt eine 21-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag, 15.07.2023, gegen 11:55 Uhr, in Ostbevern, auf dem Lienener Damm in Höhe Loburg ereignete. Die 21-Jährige aus Ostbevern befuhr mit ihrem Fahrrad den Loburger Radweg (Loburg) in Fahrtrichtung Lienener Damm. Anschließend bog die Unfallbeteiligte 01 ...

mehr