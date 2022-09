Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelec heiß begehrt

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag (09.09.2022) versucht, ein mit einem Kombinationsschloss gesichertes Pedelec zu stehlen, das vor einem Wohnhaus an der Pflasteräckerstraße stand. Die 35-Jährige Besitzerin beobachtete gegen 02.00 Uhr einen unbekannten Mann, der an ihrem Pedelec hantierte. Nachdem sie ihn angesprochen hatte, rannte er davon. Zirka zweieinhalb Stunden später stellte die 35 Jahre alte Frau erneut einen Mann fest, der sich am Schloss des Pedelecs zu schaffen machte. Als sie den Unbekannten ansprach, warf der Täter eine Aluminiumstange durch das Fenster und flüchtete. Ob es sich bei den Männern um ein und denselben Täter handelt, ist Teil der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell