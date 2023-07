Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Radfahrerin von PKW erfasst. Rettungshubschrauber im Einsatz

Warendorf (ots)

Schwere Verletzungen erlitt eine 21-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag, 15.07.2023, gegen 11:55 Uhr, in Ostbevern, auf dem Lienener Damm in Höhe Loburg ereignete.

Die 21-Jährige aus Ostbevern befuhr mit ihrem Fahrrad den Loburger Radweg (Loburg) in Fahrtrichtung Lienener Damm. Anschließend bog die Unfallbeteiligte 01 nach links in Fahrtrichtung Wischhausstraße ab. Sie beabsichtigte die Fahrbahn über eine Mittelinsel zu queren, jedoch übersah sie den von rechts kommenden PKW einer 19-jährigen Fahrzeugführerin aus Lienen, die den Lienener Damm in Richtung Ortsmitte befuhr.

Die 21-Jährige wurde mit Ihrem Fahrrad von dem PKW erfasst und zu Boden geschleudert. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen. Ein angeforderter Rettungshubschrauber flog die nach ärztlicher Versorgung in eine Klinik.

Die 19-Jährige Fahrzeugführerin erlitt leichte Verletzungen. Die Unfallstelle war während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1200,- Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell