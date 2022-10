LPI-GTH: Unter Drogen im Straßenverkehr

Eisenach (ots) - In der Goethestraße führte die Polizei gestern gegen 19.20 Uhr Verkehrskontrollen durch. Hierbei wurde eine 23-jährige Fahrerin eines E-Scooters kontrolliert. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf den Konsum von Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Frau zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Sie erwartet ein empfindliches Bußgeld sowie Fahrverbot. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

