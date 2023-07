POL-WAF: Warendorf. Einbruch in Gaststätte

Warendorf (ots) - Zwei unbekannte Täter sind am Mittwochmorgen (12.07.2023, 05.29 Uhr) in das Ladenlokal eines Restaurants in Warendorf eingebrochen. Die Täter verschafften sich über die Tür eines Seiteneingangs Zugang zu dem Gebäude am Markt und flüchteten kurz danach ohne Beute. Hinweise zu den Unbekannten oder dem Einbruch an die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

