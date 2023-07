POL-WAF: Warendorf. Falscher Polizeibeamter - Schmuck übergeben

Polizei Warendorf

Warendorf. Falscher Polizeibeamter - Schmuck übergeben

Ein Rentnerpaar ist am Mittwoch (12.07.2023) in Warendorf Opfer von perfiden Betrügern geworden.

Der 80-jährige Senior bekam mittags einen Anruf, in dem ihm suggeriert wurde er würde mit der Polizei sprechen. In der Nachbarschaft würde aktuell eingebrochen werden und man versuche durch Geld oder Wertsachen an Spuren und Informationen zu kommen. Dem Warendorfer kam dies zunächst komisch vor und er wollte sich rückvermitteln. Am Telefon erklärte ihm ein anderer Täter, dass alles seine Richtigkeit habe. Auch ein angeblicher Staatsanwalt beteiligte sich an dem Gespräch, das mehrere Stunden ging, und drohte dem Paar mit Konsequenzen, sollte es die Ermittlungen behindern.

Im guten Glauben mit der echten Polizei zu sprechen und zu helfen, suchten die 80-Jährigen Schmuck zusammen und übergaben diesen in der Straße Hansering, nachdem der unbekannte Täter das zuvor verabredete Passwort nannte.

Der Empfänger des Schmucks wird folgendermaßen beschrieben: männlich, südasiatischen Phänotyps, dunklerer Teint, trug einen schwarzen Kapuzenpulli, ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Hose, hatte schwarze kurze stehende, Haare, war circa 1.70 Meter groß, und 20 bis 25 Jahre alt.

Bitte beachten Sie und reden Sie mit Ihren älteren Verwandten, Freunden, Nachbarn über diese Betrugsmaschen:

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen - auch nicht nach Vereinbarung eines Passwortes. - Beenden Sie sofort das Gespräch: o wenn Sie nach Geld oder Wertgegenständen gefragt werden, o wenn die 110 mit einer Vorwahl oder ohne im Display erscheint und/oder o wenn der unbekannte Anrufer Sie zur Verschwiegenheit auffordert oder Ihnen droht. - Erstatten Sie Strafanzeige!

Hinweise zu dem Unbekannten bitte an: die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

