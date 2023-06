Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Einbruch in Firma

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Butenpaß;

Tatzeit: zwischen 12.06.2023, 17.00 Uhr, und 13.06.2023, 07.50 Uhr;

Mehrere elektronische Bürogeräte haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Rhede entwendet. Um in das Gebäude am Butenpaß zu kommen, hatten die Täter sich gewaltsam an einer Tür zu schaffen gemacht. Im Inneren richteten die Einbrecher zudem weiteren Schaden an - sie entleerten einen Feuerlöscher. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell