Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Parkett entwendet, Festnahme nach Bedrohung mit Waffen-Attrappe, Brand einer Photovoltaikanlage und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Zeugen gesucht: Fahrzeugteile geklaut - Mühlheim

(dj) Unbekannte montierten zwischen Sonntag, 8 Uhr und Montag, 5.30 Uhr, eine Seitentür, die Hecktüren sowie die Kennzeichen von einem geparkten Fahrzeug auf einem Firmengrundstück in der Daimlerstraße (einstellige Hausnummern) ab. Anschließend verschwanden die Täter mit den Fahrzeugteilen des Mercedes-Sprinters vom Parkplatz des Geländes. Der Schaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Diebe nimmt die Polizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

2. Zeugensuche: Parkett sowie Zubehör entwendet - Langen

(fg) Langfinger waren am Wochenende in der Alten Römerstraße (40er-Hausnummern) in einem im Neubau befindlichen Mehrfamilienhaus zugange und entwendeten rund 40 Pakete Parkett sowie entsprechendes Zubehör. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagmittag, 14 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass die Unbekannten die frei zugängliche Tiefgarage mit einem Fahrzeug befuhren und dieses sodann dort abstellten. Im weiteren Verlauf betraten die Eindringlinge den Innenraum des Wohnhauses, nahmen die Beute an sich und verstauten diese in ihrem Wagen. Aufgrund der Anzahl der Pakete und des einhergehenden Gewichts dürfte es sich um ein größeres Fahrzeug gehandelt haben. Der Wert der Beute beträgt rund 5.000 Euro. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

Bereich Main-Kinzig

1. Festnahme nach Bedrohung mit Sturmgewehr-Imitat - Hanau

(lei) Ein Polizeieinsatz, dessen Anlass sich im Nachhinein glücklicherweise als Fehlalarm herausstellte, sorgte am Montagvormittag für helle Aufregung in der Hanauer Innenstadt: Mit zahlreichen Streifen fahndete die Polizei nämlich nach einem Mann, der zuvor eine augenscheinliche Langwaffe auf zwei Frauen gerichtet haben soll. Letztlich führten die Suchmaßnahmen zur Festnahme eines 22-jährigen Tatverdächtigen, bei dem auch das Tatmittel vorgefunden wurde. Gegen 10.20 Uhr alarmierten die beiden 32 und 43 Jahre alten Frauen, die im Außenbereichs eines Cafés am Freiheitsplatz saßen, die Polizei und berichteten aufgeregt, dass eben ein junger Mann auf einem Damenfahrrad vorbeigefahren sei, der augenscheinlich eine zunächst nicht näher bestimmbare Langwaffe in der Hand hielt und mit dieser in Richtung der Frauen gezielt haben soll. Nachdem er eine Bewegung in Form einer Schussabgabe (Rückschlag) angedeutet haben soll, fuhr er weiter. Die Beamten, die zunächst von einer Echtwaffe und damit von einer akuten Gefahrenlage ausgehen mussten, läuteten umgehend eine umfangreiche Fahndung nach dem 22-Jährigen ein und konnten ihn unter Auswertung von Bildmaterial der öffentlichen Videoschutzanlage wenig später im Bereich des St. Vincenz-Krankenhauses vorläufig festnehmen. Bei ihm stellten die Polizisten auch das Tatmittel sicher - ein Sturmgewehr-Imitat aus Plastik. Der Großkrotzenburger wurde im Anschluss in eine psychiatrische Fachklinik überstellt. In strafrechtlicher Hinsicht muss er sich zudem wegen des Verdachts der Bedrohung sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

2. Trickdieb war in der Fallbachstraße zugange - Hanau

(jm) Ein 40 bis 50 Jahre alter Trickdieb war am Montagmittag in der Fallbachstraße zugange: Gegen 12 Uhr gelangte er in die Wohnung einer Seniorin. Er gab vor, die Lampen in der Wohnung zählen zu müssen. Der etwa 1,70 Meter große Mann lenkte die Dame geschickt ab, indem er um ein Glas Wasser bat und währenddessen ihren Schmuck stahl. Er hatte kurze dunkelblonde Haare und trug graue Kleidung. Die Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Lassen Sie keine unbekannten Personen in die eigene Wohnung. Wenn Sie sich unsicher sind, holen Sie sich Unterstützung von ihren Nachbarn oder verständigen Sie die Polizei. Bei angeblichen Dienstleistern kann es helfen, diese zunächst vor der verschlossenen Tür warten und sich zudem einen Ausweis zeigen zu lassen. Ein anschließender Anruf bei der Firma sollte über die Echtheit des Mitarbeiters Klarheit bringen. Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südosthessen (069 8098-2424) oder im Internet unter www.polizei-beratung.de. Für den Main-Kinzig-Kreis ist Polizeihauptkommissar Stefan Adelmann vom Polizeipräsidium Südosthessen der Ansprechpartner und telefonisch unter der Rufnummer 06181 100-233 erreichbar.

3. Photovoltaikanlage in Flammen: Sachschaden circa 100.000 Euro - Hanau

(mh) Ein Brand einer Photovoltaikanlage auf dem Dach eines Gewerbegebäudes in der Straße "Heideäcker" (einstellige Hausnummern) hat am Mittag zu einer starken Rauchentwicklung und einem hohen Sachschaden von schätzungsweise 100.000 Euro geführt. Die brennende Anlage verursachte eine derart starke Rauchentwicklung, dass die Anwohner angewiesen wurden, Türen und Fenster vorübergehend geschlossen zu halten. Die Feuerwehr konnte durch ihren schnellen Einsatz ein weiteres Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude verhindern und das Feuer löschen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist bislang unbekannt und nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es kam kurzzeitig zu Einschränkungen auf der angrenzenden Bahnstrecke.

4. Flüchtiger Transporter verliert Glasscheiben: Lackschäden an mehreren Autos - A 45 / Hammersbach

(lei) Der Spruch "Scherben bringen Glück" traf in dieser Situation ganz offensichtlich nicht zu - im Gegenteil: Nachdem ein Transporter am Dienstagvormittag auf der Autobahn 45 mehrere Glasscheiben verloren hatte und nachfolgende Verkehrsteilnehmer nun Schäden an ihren Fahrzeugen haben, hat die Polizeiautobahnstation Langenselbold Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen nun nicht nur nach dem bis dato unbekannten Fahrer des Transporters, sondern auch nach weiteren Zeugen. Der kleine Transporter mit geschlossenem Kastenaufbau (ohne Fenster) war um kurz nach halb elf samt Spezialanhänger in Richtung Hanau unterwegs, als sich aus bislang unbekannter Ursache kurz vor der Anschlussstelle Hammersbach mehrere große Glasscheiben von dem Anhänger lösten und auf die Fahrbahn krachten. Die Scheiben zerbarsten in einer regelrechten Splitterwolke in unzählige kleine Scherben (Trümmerfeld zirka 200 Meter) und verursachten an mindestens drei nachfolgende Autos zum Teil großflächige Lackschäden, der bislang auf etwa 15.000 Euro beziffert wird. Der Fahrer des Transporters hielt zunächst kurz an, fuhr dann jedoch weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Beamten bitten nun um weitere Hinweise zu dem Transporter, der eine Firmenaufschrift auf der Fahrertür hatte, sowie dessen Fahrer (06183 91155-0). Die Fahrbahn musste für die Dauer der Reinigung durch die Autobahnmeisterei für etwa anderthalb Stunden teilgesperrt werden.

Offenbach, 16.05.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell