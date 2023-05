POL-OF: Nachtrag zum Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 15.05.2023: Vermisste 25-Jährige wieder da - Rodgau

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach 1. Fassadenbrand an einem Alten- und Pflegeheim - Dreieich Am Samstagabend, gegen 20.30 Uhr, wurde durch eine Pflegekraft des Alten-und Pflegeheims in der Eisenbahnstraße gemeldet, dass es auf einem Balkon brennen würde. Tatsächlich hatte die Gebäudefassade im 3. Obergeschoss Feuer gefangen. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer ...

mehr