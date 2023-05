Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Überfall auf Spielhalle; Zweiter Sicherheitstag der Stadt Rödermark - Polizei mit Beratungsmobil vor Ort sowie Fahrradcodier-Aktion; Motorradfahrer bei Sturz schwerverletzt und mehr

Ein Dokument

Offenbach (ots)

In eigener Sache:

(lei) Polizeikommissarin Michèle Höfling hospitiert bis zum 26.05.2023 bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Südosthessen. Ihre Pressemitteilungen firmieren unter dem Kürzel "mh".

Bereich Offenbach

1. Überfall auf Spielhalle - Offenbach

(lei) Zwei unbekannte Räuber haben am Montagmorgen eine Spielhalle in der Mühlheimer Straße (130er Hausnummern) überfallen und eine noch unbekannte Höhe an Bargeld erbeutet. Bisherigen Informationen der Polizei zufolge lauerten die beiden jeweils mit einer Jogginghose sowie schwarzem Pullover bekleideten Männer um kurz nach 7 Uhr einem Angestellten beim Verlassen der Spielhalle auf und forderten von diesem unter Vorhalt einer augenscheinlichen Schusswaffe die Herausgabe von Einnahmen. Mit der Beute machte sich das Duo aus dem Staub. Einer der Täter war etwa 1,80 Meter groß und hatte einen schwarzen Vollbart. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und bittet um weitere Hinweise zu den Kriminellen unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Fahndungsrücknahme: Vermisste 63-Jährige wohlbehalten aufgefunden - Offenbach

(lei) Die am 3. April als vermisst gemeldete 63-Jährige Frau aus Offenbach (wir berichteten) wurde am Donnerstag, 11. Mai wohlbehalten in einem Hotel in Siegen angetroffen. Vor ihrem Verschwinden hatte sie geäußert, dass sie einige Tage in einem solchen verbringen wollte. Die öffentliche Suche nach der Frau wird hiermit zurückgenommen.

3. Diebe klauen hochwertige Musikinstrumente: Zeugen gesucht - Mühlheim/Dietesheim

(dj) Hochwertige Musikinstrumente waren das Ziel von Einbrechern, die in einem Firmengebäude in der Daimlerstraße (einstellige Hausnummern) zugange waren. Am Dienstag stellten die Geschädigten fest, dass zwei Klaviere und fünf Flügel im Gesamtwert von etwa 75.000 Euro gestohlen wurden. Ersten Erkenntnissen zufolge betraten die Unbekannten zwischen dem 25. April und dem 9. Mai über das Einfahrtstor das Firmengelände und verschafften sich auf bisher unbekannte Weise Zugang zu den Räumlichkeiten in denen die Beute zu dem Zeitpunkt zwischengelagert wurde. Nach ersten Ermittlungen ist davon auszugehen, dass es sich um mehrere Täter handelt und die Musikinstrumente mit einem großen oder mehreren Fahrzeugen abtransportiert wurden. Hinweise zu verdächtigen Personen sowie Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

4. Zeugen gesucht: Mopedfahrer bei Unfall schwer verletzt - Neu-Isenburg

(dj) Ein Mopedfahrer verletzte sich am Samstagnachmittag bei einem Unfall an der Kreuzung Carl-Ulrich-Straße/Frankfurter Straße/Friedhofstraße. Gegen 15.10 Uhr befuhr eine 47-Jährige mit ihrem schwarzen 1er BMW die Friedhofstraße und wollte die beschriebene Kreuzung in westliche Richtung passieren. Dabei stießen die Dame und der 28 Jahre alte Honda-Fahrer zusammen, welcher gerade von der Carl-Ulrich-Straße nach links in die Frankfurter Straße in nördliche Richtung abbiegen wollte. Der Isenburger kam zu Fall und klagte anschließend über starke Schmerzen in der linken Schulter sowie im rechten Bein. Er musste im Krankenhaus behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, welcher nach ersten Einschätzungen bei insgesamt 15.000 Euro liegt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Polizei Neu-Isenburg um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06102 2902-0.

5. Zeugen nach Unfallflucht gesucht - Heusenstamm

(mh) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Herderstraße zu einem Unfall mit Sachschadenshöhe von schätzungsweise 7.000 Euro. Der Unfallverursacher beschädigte vermutlich im Vorbeifahren in der Zeit zwischen 2 Uhr und 3 Uhr, einen in dem Wohngebiet schwarzen VW an der Fahrerseite und fuhr davon. Als der Besitzer des geparkten Fahrzeugs am Morgen zur Arbeit fahren wollte, stellte er den erheblichen Schaden an der Fahrertür seines Autos fest. Hinweise zu dem Unfall können an die Polizeistation in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0 gegeben werden.

6. Unfallflucht: Sachschaden von circa 6.000 Euro / Polizei sucht Zeugen - Obertshausen

(mh) Auf dem Parkplatz eines Sportvereins in Hausen kam es am Samstagmittag in der Mühlstraße zwischen 11.30 und 14 Uhr zu einer Unfallflucht. Dabei wurde ein dort geparkter blauer Opel an der kompletten rechten Seite, vermutlich durch einen fehlgeschlagenen Ein- oder Ausparkversuch erheblich beschädigt. Der Verursacher flüchtete anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 bei der Polizeistation in Heusenstamm.

7. Zweiter Sicherheitstag der Stadt Rödermark - Polizei mit Beratungsmobil vor Ort sowie Fahrradcodier-Aktion - Rödermark/Ober-Roden

(jm) Am Samstag, 20. Mai, zwischen 10 und 15 Uhr veranstaltet die Stadt Rödermark ihren 2. Sicherheitstag in Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Südosthessen auf dem Vorplatz der Kulturhalle in Ober-Roden. In diesem Jahr geht es vor allem darum, wie man sich vor Einbruch und Diebstahl schützen kann. Die Präventionsexperten der Polizei sind mit ihrem Beratungsmobil zum Thema "Einbruchschutz" vor Ort. Hierzu informieren die Fachleute der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle interessierte Bürgerinnen und Bürger über die Möglichkeit eines wirksamen Schutzes rund um Haus und Wohnung. Die Verkehrsprävention führt gemeinsam mit dem Schutzmann vor Ort und dem Freiwilligen Polizeidienst eine Fahrradcodier-Aktion durch. Im Falle eines Diebstahls kann durch den Code der rechtmäßige Eigentümer des Rades ermittelt werden. Die sichtbare Codierung mit Aufkleber kann einen Diebstahl verhindern, da ein solches Fahrrad als Hehlerware praktisch nicht verwendbar ist. Interessierte Radlerinnen und Radler bringen bitte die Fahrradunterlagen, den Personalausweis und einen Eigentumsnachweis mit. Bei E-Bikes und Pedelecs ist es wichtig, die Schlüssel für den Akku parat zu haben. Die Präventionsexperten sowie unser Schutzmann vor Ort freuen sich auf Ihren Besuch! Hinweis: Der Meldung ist ein Plakat beigefügt (Quelle: Stadt Rödermark).

8. Geschwindigkeit möglicherweise zu hoch: Frau wird bei Sturz von Pedelec schwer verletzt - Egelsbach

(mh) Mit wahrscheinlich zu hoher Geschwindigkeit befuhr eine 50-jährige Frau am Samstagnachmittag die Straße "Buchenhöfe" mit ihrem Pedelec. Aufgrund der Nässe und der Verschmutzung auf der Fahrbahn, sei es nach Aussagen von Zeugen zu einem Alleinunfall gekommen, bei dem die Frau offenbar die Kontrolle über ihr Zweirad verlor und über ihren Lenker stürzte. Sie zog sich durch den Sturz auf den Kopf mehrere Verletzungen zu und wurde anschließend durch die erstversorgenden Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

Bereich Main-Kinzig

1. Neunjährige Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt - Hanau

(dj) Mehrere Verletzungen zog sich eine neun Jahre alte Fußgängerin am frühen Freitagabend bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in der Willy-Brandt-Straße zu. Nach bisherigen Informationen überquerte sie gegen 17.15 Uhr gerade einen Zebrastreifen beim Kreisverkehr an der Ehrensäule, als sie offenbar von einer 82-jährigen VW-Fahrerin erfasst wurde, welche diesen in Richtung Kurt-Baum-Platz verlassen wollte. Durch die Kollision wurde die Neunjährige zu Fall gebracht und der Golf rollte dabei mit den linken Vorderreifen über die Zehen des linken Fußes des Kindes. Das Mädchen erlitt dabei mehrere Prellungen am ganzen Körper und begab sich anschließend zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus. Die mutmaßliche Verursacherin setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Am Folgetag meldete sich die Flüchtige eigenständig bei der Polizei in Hanau und teilte wohl aufgrund eines schlechten Gewissens mit, dass sie sich nicht sicher sei, ob sie am Vortag einen Unfall an der genannten Örtlichkeit verursacht hatte. Die Beamten deckten den Zusammenhang schnell auf und stellten den Führerschein der Dame sicher. Gegen die Frau wird nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Zur Klärung des genauen Hergangs bittet die Fluchtgruppe nun Zeugen des Unfalls sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

2. Motorradfahrer bei Sturz schwerverletzt - L3196 / Steinau an der Straße

(lei) Ein 35-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Alleinunfall auf der Landesstraße 3196 am Sonntagnachmittag schwer verletzt worden. Der Mann aus Freigericht war um kurz nach 13 Uhr mit seiner BMW-Maschine in Richtung Marjoß unterwegs, als er aus noch unklarer Ursache ausgangs einer Linkskurve zu Fall kam und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Bike entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Offenbach, 15.05.2023, Pressestelle, David Jesse

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell