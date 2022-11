Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer flüchtet nach Zusammenstoß

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern am Mittwoch, 16. November, auf dem Geh- und Radweg am Kanal an der Hafenstraße flüchtete einer der Beteiligten.

Die beiden Radfahrer kamen sich gegen 6.20 Uhr in Höhe der Tankstelle an der Hafenstraße/Münsterstraße entgegen und stießen frontal zusammen. Hierbei verletzte sich der 21-jährige Hammer leicht und sein Rad wurde beschädigt.

Der andere Radfahrer setzte seine Fahrt unmittelbar nach dem Zusammenstoß fort und flüchtete in westliche Richtung.

Der Gesuchte ist etwa 1,75 Meter groß, zwischen 50 und 55 Jahre alt und hatte einen grau-weißen Dreitagebart. Er fuhr ein ein auffällig kleines, buntes Mountainbike.

Hinweise bitte an die Polizei Hamm unter Telefon 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (hei)

