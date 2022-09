POL-SO: Ense-Waltringen - Kennzeichen entwendet

Geseke (ots) - Am Sonntagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, rückte die Feuerwehr zu einem Brandgeschehen zur Sekundarschule in der Straße Auf den Strickern aus. Bislang unbekannte Täter setzten eine Sitzbank auf dem Schulhof der Sekundarschule in Brand. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941 91000 zu melden.(dk) Rückfragenvermerk für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle Polizei Soest ...

