Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 26.08.2023

Goslar (ots)

Einbruchsdiebstahl aus Jugendherberge

In der Nacht von Donnerstag, 24.08.2023, auf Freitag, 25.08.2023, kam es in Goslar, OT Rammelsberg, zu einem Einbruchsdiebstahl zum Nachteil einer dortigen Jugendherberge. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten, durchwühlten diese und entwendeten eine Geldkassette und einen Tresor. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt. Eine Spurensuche/ -sicherung hat stattgefunden und ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Goslar unter 05321 339-0 zu melden.

Einbruchsdiebstahl aus Wohnhaus

Am 25.08.2023 kam es vormittags zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Langelsheim, OT Alt Wallmoden. Unbekannte Täter drangen dabei gewaltsam über ein Fenster ein und entwendeten Bargeld und Schmuck. Im Anschluss konnten sich der oder die Täter unerkannt entfernen. Eine Spurensuche/ -sicherung hat stattgefunden und ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise dazu nimmt die Polizei Goslar unter 05321 339-0 entgegen.

Verkehrsunfall

Am 25.08.2023, um 15.00 h, kam es auf der Bundesstr. 6 zu einem Verkehrsunfall. Ein 19jähriger PKW-Fahrer befuhr die Bundesstr. 6 in Goslar in Richtung Bad Harzburg. Beim Verlassen der Bundesstraße an der Ausfahrt zur B 498 in Richtung Oker verliert der Fahrzeugführer dabei die Kontrolle über seinen PKW, kommt zunächst ins Schleudern, Überschlägt sich dann und bleibt linkseitig im Graben auf dem Dach liegen. Der Fahrzeugführer kann sich selbst aus dem PKW befreien und kommt später leichtverletzt in das Krankenhaus Goslar. Auf Grund der Bergungsmaßnahmen und der Reinigung der Fahrbahn kommt es zu Verkehrsbehinderungen durch verkehrslenkende Maßnahmen.

i.A. Schuhmacher, PHK

