POL-LIP: Bad Salzuflen. Frau von Unbekanntem auf Spielplatz angegriffen.

Auf einem Spielplatz in der Straße "Salzhof" in der Innenstadt kam es am Donnerstagmittag (21.09.2023) zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung, zu der die Polizei Zeugen sucht. Gegen 14 Uhr befand sich eine 40-jährige Frau mit ihren Kindern auf dem Spielplatz, als plötzlich ein unbekannter älterer Mann auf sie zu kam. Er griff sie am Kragen und wollte sie in einen naheliegenden Fluss ziehen, doch die Frau riss sich los. Als der Unbekannte anschließend versuchte sie mit einem Ast zu schlagen, konnte sie ausweichen. Der Mann lief in Richtung Ratsstraße davon und flüchtete mit einem Fahrrad. Er wurde wie folgt beschrieben: ca. 70 Jahre alt, weiße Haare, eine große Nase, war bekleidet mit einer dunkelblauen Strickjacke und einer blauen Jeans. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Mannes geben können, melden sich bitte telefonisch unter 05222 98180 beim Kriminalkommissariat 5.

