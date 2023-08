POL-BO: Versuchter Trickbetrug: Polizei verhindert Schmuckübergabe

Witten (ots) - Nach einem Einbruch in eine Bäckerei am frühen Donnerstagmorgen, 10. August, in Witten, fahndet die Kripo nach einem schlanken Mann mit Basecap. Der Einbruch in die Bäckerei am Steinhügel 18 ereignete sich zwischen 2.40 und 3 Uhr. Der Täter hebelte in dieser Zeit die Hintertür auf und brach im Inneren eine Trinkgeldkasse auf. Mit seiner Beute - ...

