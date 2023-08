Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Wittener Bäckerei: Polizei fahndet nach schlankem Mann mit Basecap

Witten (ots)

Nach einem Einbruch in eine Bäckerei am frühen Donnerstagmorgen, 10. August, in Witten, fahndet die Kripo nach einem schlanken Mann mit Basecap.

Der Einbruch in die Bäckerei am Steinhügel 18 ereignete sich zwischen 2.40 und 3 Uhr. Der Täter hebelte in dieser Zeit die Hintertür auf und brach im Inneren eine Trinkgeldkasse auf. Mit seiner Beute - eine geringe Menge Bargeld und Lebensmittel - flüchtete er.

Aufgrund von Videoaufnahmen kann der Täter als schlanker Mann mit Basecap beschrieben werden.

Das Wittener Regionalkommissariat (KK 33) bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02302 209-8310 (-4441 Kriminalwache) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell