POL-BO: Alleinunfall in Bochum: Radfahrer (63) stürzt und wird schwer verletzt

Bochum (ots) - Ein medizinischer Notfall war nach aktuellem Ermittlungsstand die Ursache eines Alleinunfalls, der sich am Mittwoch, 9. August, gegen 7.30 Uhr in Bochum-Linden ereignet hat. Ein 29-jähriger Bochumer befuhr mit seinem Auto die Hattinger Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Haltestelle Nevelstraße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, ...

mehr