POL-BO: Zwischen Auto und Hauswand eingeklemmt: Wittenerin (85) bei Alleinunfall schwer verletzt

Herne (ots) - Nach einem Raubdelikt in einem Kiosk in Wanne-Eickel hat die Polizei einen dringend tatverdächtigen 41-Jährigen aus Herne festgenommen. Der Vorfall hat sich am Mittwochabend, 9. August, an der Gerichtsstraße 2 ereignet. Der Täter betrat gegen 20 Uhr den Kiosk, entwendete eine Vodkaflasche und Zigaretten und schubste den Inhaber (67, aus Herne), der daraufhin stürzte. Zeugen kamen dem 67-Jährigen zur ...

