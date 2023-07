Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Birenbach - Radmuttern gelockert

Über das Wochenende lockerte ein Unbekannter wohl mehrere Schrauben an einem geparkten Auto in Birenbach.

Ulm (ots)

Am Sonntag Abend stellte die Frau beim Fahren komische Fahrgeräusche fest. Bei einem Werkstattaufenthalt wurde festgestellt, dass am vorderen linken Rad sämtliche Radmuttern gelockert waren. Zu einem Schaden kam es nicht. Der Opel parkte in der Straße Buchhalde. Den Sachverhalt teilte die Frau dann am Dienstag mit. Der Polizeiposten Rechberghausen hat die Ermittlungen wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

