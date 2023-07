Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Polizei überwacht Verkehrsvorschriften

Zahlreiche Verstöße ahndete die Polizei am Montag in Laichingen.

Ulm (ots)

Zwischen 16 und 21 Uhr kontrollierte die Polizei in der Laichinger Innenstadt den Verkehr. Während der fünfstündigen Kontrolle ertappte die Polizei insgesamt 31 Autofahrer die nicht angegurtet waren und sieben Verkehrsteilnehmer die während der Fahrt das Mobiltelefon benutzten. Die nicht angegurteten Fahrzeuglenker müssen mit einem Bußgeld von 30 Euro rechnen. Für die Benutzung des Mobiltelefons wird ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und ein Punkt in Flensburg fällig.

Die Polizei mahnt zum Anlegen von Gurten, denn ein Sturz aus zehn Metern ist kaum zu überleben. Er entspricht aber einem Aufprall bei einer Geschwindigkeit von nur 50 km/h. Deshalb empfiehlt die Polizei, den Gurt immer anzulegen. Weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

Widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit dem Straßenverkehr und nicht Ihrem Handy. Bereits bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h bedeutet eine Sekunde Ablenkung 14 Meter "Blindfahrt". Stellen Sie sich vor, was in dieser Zeit im schlimmsten Fall alles passieren könnte. Übernehmen Sie Verantwortung und telefonieren Sie beim Fahren nur über Freisprecheinrichtungen. Weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.runtervomgas.de.

