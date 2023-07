Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Unfallzeugen gesucht

Nach einem riskanten Überholmanöver eines Autofahrers, stürzte eine Radlerin am Montag in Uhingen.

Ulm (ots)

Gegen 12.30 Uhr fuhr die 70-Jährige mit ihrem Pedelec in der Stuttgarter Straße. Wenige Meter hinter ihr fuhr ihr Ehemann mit seinem Fahrrad. Von hinten kam ein unbekannter Autofahrer. Der überholte zunächst das erste Fahrrad und wollte dann wohl die 70-Jährige überholen. Aufgrund des Gegenverkehrs soll der Unbekannte den Überholvorgang abgebrochen haben und scherte hinter der Radlerin ein. Die erschrak und verriss das Lenkrad. Danach stürzte sie. Der unbekannte Autofahrer zeigte sich wohl unbeeindruckt, fuhr an der gestürzten Frau vorbei und flüchtete. Die 70-Jährige kam mit schwereren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Ehemann meldete den Verkehrsunfall erst im Anschluss auf dem Polizeirevier Uhingen. Die Uhinger Polizei (Telefon 07161/93810) hat den Unfall aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Autofahrer machen können. Der soll mit einem größeren dunklen Auto unterwegs gewesen sein. Eine bislang unbekannte Autofahrerin hielt am Unfallort an und leistete Erste Hilfe. Auch sie wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

