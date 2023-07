Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Westerheim - Kind fährt über die Straße

Eine Autofahrerin konnte den Unfall am Montag in Westerheim nicht mehr verhindern.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall kurz nach 17 Uhr. Der 10-jährige Fahrradfahrer fuhr in der Straße "Hintere Sellen" in Richtung Feldstetter Straße. An der Feldstetter Straße fuhr er über diese und missachtete die Vorfahrt. Dort fuhr eine 68-Jährige mit ihrem Mercedes Kleinbus in Richtung Feldstetten. Die Autofahrerin konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit dem Kind. Der 10-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

+++++++ 1321472 (SV)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell