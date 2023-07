Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Nicht aufgepasst

Nicht ausreichend Abstand hielt ein Autofahrer bei einem Unfall am Montag in Heidenheim.

Kurz nach 16.30 Uhr fuhr der 50-Jährige mit seinem Mercedes Laster in der Wilhelmstraße in Richtung Innenstadt. Als der Verkehr stockte, konnte er nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in das Heck eines Toyota. Den Toyota schob es im Anschluss noch auf einen VW. Bei dem Unfall erlitt der 31-jährige Toyota-Fahrer leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 11.000 Euro.

