Ulm (ots) - Gegen 9.30 Uhr fuhr der 64-Jährige mit seinem Audi auf der B10 in Richtung Ulm. An der Ausfahrt Süßen bog er nach links ab. An der Ampelanlage zur Landesstraße 1218 missachtete er das Rotlicht und fuhr über die Kreuzung ein. Dort fuhr eine 34-Jährige mit ihrem Toyota. Sie kam aus Richtung Ulm und ...

mehr