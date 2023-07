Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laupheim - Abstand nicht eingehalten

Nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte eine Autofahrerin am Montag in Laupheim.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr. Die 17-jährige Fahrschülerin fuhr in der Ulmer Straße in Richtung Innenstadt und bog nach rechts in die Ehinger Straße ab. Dort übersah sie ein bevorrechtigtes Auto. Der Fahrlehrer musste eingreifen und eine Vollbremsung durchführen. Hinter dem Fahrschulauto fuhr eine 31-jährige Audi-Fahrerin. Die konnte nicht mehr anhalten und fuhr dem VW in das Heck. Bei dem Unfall erlitten die Fahrschülerin und der Fahrlehrer leichte Verletzungen. An den Autos entstand ein Schaden von etwa 4.000 Euro.

