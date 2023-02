Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Junge (14) um 16:30 Uhr mitten im Centro beraubt

Oberhausen (ots)

Am Dienstag, dem 31.01.2023 gegen 16:30 Uhr ist ein Junge (14) im Centro beraubt worden. Zeugen melden sich bitte beim KK 12 der Polizei Oberhausen unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Der Junge war mit einem Freund in der Oase des Westfield-Centro unterwegs. Am Rolltreppenaufgang in die erste Etage sprach eine Gruppe von fünf männlichen Jugendlichen die Jungen an und forderte sie auf mitzukommen. Sie folgten dem nicht, wurden aber in der ersten Etage von der Gruppe weiter bedrängt. Die jugendlichen Täter bedrohten die Jungen massiv und raubten dem 14-Jährigen Bargeld. Anschließend ist die Gruppe fußläufig in Richtung Galeria geflüchtet.

Personenbeschreibungen:

Person 1.

- männlich - circa 15 Jahre alt - circa 170cm groß - schlank - südländisches Erscheinungsbild - trug eine Brille

Person 2.

- männlich - circa 15 Jahre alt - circa 170cm groß - schlank - südländisches Erscheinungsbild - bekleidet mit einer grünen Jacke und einer dunkelblauen Jeans - schwarze, kurze Haare - bekleidet mit einer schwarzen Basecap, einer schwarzen Jacke und einer blauen Jeans

Person 3.

- männlich - circa 15 Jahre alt - circa 150 cm groß - übergewichtig - südländisches Erscheinungsbild - trug eine Louis-Vuitton-Tasche

Person 4.

- männlich - circa 15 Jahre alt - schlank - braune Haare - trug eine blaue Jeans

Person 5. keine Beschreibung

