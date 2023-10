Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mann ohne Fahrerlaubnis verursacht Verkehrsunfall

Dormagen (ots)

Am Montag (30.10.), gegen 18 Uhr, befuhr ein 42- jähriger Mann aus Dormagen mit seinem Pkw die Josef-Steins-Straße in Fahrtrichtung Hackenbroich. Im Kreuzungsbereich "Boelckestraße / Josef-Steins-Straße" bog er nach links auf die Boelckestraße ab und übersah dabei eine 59- jährige Dormagenerin, die fußläufig die Fahrbahn überquerte. Die Dormagenerin wurde in Folge der Kollision leicht verletzt und anschließend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 42- Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

