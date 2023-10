POL-NE: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall in Holzheim

Korschenbroich (ots) - Einer aufmerksamen Zeugin fiel am Samstagabend (28.10.) gegen 23:00 Uhr ein Mann auf, welcher immer wieder an den Türen geparkter Autos rüttelte. Nach ersten Erkenntnissen hatte er bei zwei Fahrzeuge Erfolg. Er hatte diese geöffnet und durchsucht. Nachdem die Zeugin die Polizei verständigt hatte, konnten Polizisten einen 39-jährigen Mann an der Straße Am Bahnhof antreffen und kontrollieren. ...

