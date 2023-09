Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Vier Haftbefehle vollstreckt - Drogenhandel, Alkoholeinfluss am Steuer und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Frankfurt/Main (ots)

Am 7. September vollstreckten Beamte der Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main insgesamt vier Haftbefehle.

Weil er mit Drogen handelte und diese unerlaubt erwarb, verurteilte das Amtsgericht Seligenstadt im November 2022 einen 63-jährigen Amerikaner zu einer Geldstrafe in Höhe von 2486 Euro. Der Amerikaner zahlte die Geldstrafe und wendete damit eine Ersatzfreiheitsstrafe von 80 Tagen ab.

Ein 32-jähriger Guineer konnte seine Haftstrafe durch die Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 578,50 Euro abwenden. Die Staatsanwaltschaft Hamburg suchte den Mann seit Oktober 2020 wegen Drogenhandels. Der Mann setzte seine Reise anschließend nach Luanda/Angola fort.

Kurz vor seinem Abflug in die Türkei zahlte ein 48-jähriger Türke seine offene Geldstrafe in Höhe von 1040 Euro und konnte seine Reise nach Istanbul fortsetzen. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main suchte seit Januar 2023 mit Haftbefehl nach dem Türken wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr in Tateinheit mit Urkundenfälschung und vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Ein 38-jähriger Deutscher wurde wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung vom Amtsgericht Hanau im August 2020 zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt. Der Deutsche zahlte eine Geldstrafe in Höhe von 810 Euro, um seine unmittelbare Verhaftung zu verhindern. Somit konnte er seine Weiterreise nach Belgrad/Serbien antreten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell