Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf zu schwerem Raum am 02.02.2023 in Neustadt/Wstr.

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 02.02.2023 gegen 22:30 Uhr kam es in Neustadt im Bereich des Alten Viehberg zu einem Raub zum Nachteil eines 22-jährigen Neustadters, wobei dieser schwer verletzt wurde. Die Kriminalpolizei Neustadt bittet nun um Ihre Mithilfe. Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass im Zeitraum von 22:15 Uhr bis 22:30 Uhr mehrere Personen fußläufig den Alten Viehberg begingen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei auch einen/eine Rollerfahrer/ in, welche den Bereich aufsteigend befuhr.

Personen, die sich in zeitlicher Nähe zur Tat im Bereich der Tatörtlichkeit aufgehalten oder diese passiert haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Neustadt/Wstr. (06321 854 0) in Verbindung zu setzen.

