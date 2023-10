Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelec-Fahrerin nach Verkehrsunfall verletzt - Autofahrerin flüchtet

Hamm-Osten (ots)

Eine 47-jährige Pedelec-Fahrerin wurde am Freitag, gegen 13.35 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Ostenallee leicht verletzt. Eine beteiligte Autofahrerin flüchtete vom Unfallort. Die 47-Jährige befuhr zur Unfallzeit den Fahrradweg der Ostenallee mit ihrem Pedelec in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Fährstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem rechtsabbiegenden silbernen VW Golf Plus. In der Folge kam die Zweiradfahrerin zu Fall. Die Fahrerin des Pkw entfernte sich auf der Fährstraße in Richtung Heessen, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Die Verletzte musste derweil mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ag)

