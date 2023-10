POL-HAM: Nach Verfolgungsfahrt von Hamm nach Dortmund: Amtsgericht Dortmund erlässt Haftbefehle gegen Jugendliche

Hamm-Mitte (ots) - Eine 34 Jahre alte Diebin wurde am Donnerstag, 12. Oktober, am Richard-Matthaei-Platz festgenommen, sie leistete Widerstand gegenüber den Einsatzkräften. Ein Ladendetektiv bemerkte in einem Bekleidungsgeschäft im Allee-Center gegen 19.30 Uhr den Diebstahl der Frau. Die 34-Jährige ohne festen Wohnsitz flüchtete, woraufhin der Zeuge die Verfolgung aufnahm und die Polizei alarmierte. In einem Gebüsch ...

