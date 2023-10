Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Betrunken mit E-Scooter gestürzt - Blutprobe und Krankenhaus

Hamm-Uentrop (ots)

Am späten Donnerstagabend (13. Oktober) ist es im Bereich der Kreuzung Lippestraße/ Sankt-Georgs-Platz zu einem Alleinunfall eines 41-jährigen E-Scooter-Fahrers gekommen. Der Mann aus Hamm war dort gegen 23.50 Uhr mit seinem Elektrokleinstfahrzeug ohne Fremdeinwirkung gestürzt und verletzte sich. Anschließend blieb er mitten auf der Fahrbahn liegen. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte daraufhin die Polizei. Ein ebenfalls eingesetzter Rettungswagen verbrachte den 41-Jährigen in ein Hammer Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Da in seiner Atemluft Alkohol festgestellt werden konnte, wurde dem Scooter-Fahrer im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. An dem Roller entstand kein Schaden.(es)

