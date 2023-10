Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Ein 25-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstagabend (12. Oktober) bei einem Verkehrsunfall auf der Ahlener Straße leicht verletzt worden. Zuvor hatte er gegen 21.25 Uhr die Ahlener Straße in Richtung stadtauswärts befahren. Er beabsichtigte, in Höhe der Haus Nummer 47 nach links in eine Grundstückeinfahrt abzubiegen. Gleichzeitig näherte sich aus der Gegenrichtung ein 18 Jahre alter Nissan-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Kraftfahrzeuge. Der Leichtkraftradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Er konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Beide Unfallbeteiligte stammen aus Hamm. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Verkehr zeitweise über Nebenstraßen umgeleitet werden. (es)

