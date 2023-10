Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Ein 49-jähriger Radfahrer ist am späten Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Dortmunder Straße/ Herringer Weg schwer verletzt worden. Zuvor hatte er gegen 17.15 Uhr den nördlichen Radweg des Herringer Weges in Richtung stadtauswärts befahren. Gleichzeitig näherte sich aus der Gegenrichtung eine 92-jährige Mercedesfahrerin. Sie beabsichtigte, nach links auf den in Fahrtrichtung Nordosten führenden Straßenzug der Dortmunder Straße abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Zweiradfahrer wurde hierbei verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Dortmund sicherte vor Ort die Unfallspuren. Während der Unfallaufnahme war die Dortmunder Straße in Fahrtrichtung Nordosten zeitweise gesperrt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Beide Unfallbeteiligte stammen aus Hamm.(es)

