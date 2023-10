Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand in leer stehendem Bürogebäude

Hamm-Mitte (ots)

Am frühen Mittwochabend (11.Oktober), gegen 18 Uh, kam es in einem leer stehenden Bürogebäude auf der Straße "Am Stadtbad" zu einem Brandgeschehen. Im ersten Obergeschoß hatte aus bisher unbekannter Ursache Unrat Feuer gefangen und bei Eintreffen der Einsatzkräfte in voller Ausdehnung gebrannt. Hierbei kam es zu einer deutlich sichtbaren Rauchentwicklung. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Neue Bahnhofstraße von 18 Uhr bis 19.30 Uhr zwischen der Friedrichstraße und dem Südring in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der öffentliche Personennahverkehr wurde umgeleitet. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Er wird im Laufe des heutigen Tages durch Ermittlungsbeamte in Augenschein genommen. Die Brandursache, das Schadenausmaß sowie die Schadenshöhe sind bislang unbekannt. Es wurde niemand verletzt.(es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell