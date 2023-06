POL-PDWIL: Verkehrskontrollen

Daun (ots) - Unfallflucht in der Trierer Straße in Daun Am Dienstagvormittag (20.06.2023) in der Zeit von 09:45 Uhr bis 10:30 Uhr, stellte die Ge-schädigte ihren Pkw, einen blaufarbenen Hyundai, auf dem Parkplatz der "teleropa GmbH" ab. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte stellte sie einen Schaden am Stoßfänger in Form von Eindellungen und Lackkratzern fest. Offenbar stieß ein anderes Fahrzeug bim Ein- oder Ausparken gegen den Pkw der Geschädigten und entfernte sich von ...

