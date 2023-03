Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Werkzeuge aus Transportern entwendet

Neuss; Grevenbroich (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch (22.03.) auf Donnerstag (23.03.) an vier Örtlichkeiten in Grevenbroich jeweils einen Transporter auf und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Werkzeug. Die Fahrzeuge wurden am Mittwoch zumeist gegen 17:00 Uhr an der Straße Am Rübenacker, Im Buschfeld, Kirchplatz und Grabenstraße abgestellt. Am Donnerstagmorgen stellten die Nutzer dann fest, dass die Hecktüren beschädigt, geöffnet und Werkzeug aus dem Inneren entwendet wurde. Auch auf der Furtherhofstraße in Neuss wurde ein Transporter aufgebrochen. Hier hatte der Nutzer das Fahrzeug am Dienstag (21.03.) gegen 14:00 Uhr abgestellt und am Donnerstag (23.03.) gegen 11:00 Uhr den Schaden festgestellt. Auch hier wurde Werkzeug aus dem Inneren entwendet.

Das Kriminalkommissariat 14 in Neuss hat die Ermittlungen übernommen und prüft Tatzusammenhänge.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

Die Polizei rät ausdrücklich: Ein Auto ist kein Safe! Wertgegenstände im Fahrzeuginneren bieten einen Anreiz für Diebe. Tipps zum Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell