POL-NE: Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz von Polizei und OSD in Grevenbroich

Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Grevenbroich und der Polizei im Rhein-Kreis Neuss:

Am Mittwoch (22.03.), in der Zeit von 10:00 bis 18:00 Uhr, waren Polizeibeamte wieder rund um den Grevenbroicher Bahnhof und den Stadtpark im Einsatz, diesmal im Rahmen der Ordnungspartnerschaft gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen vom Ordnungs- und Servicedienst (OSD) der Stadt Grevenbroich. Bei einer Vielzahl von Kontrollen stellten die Einsatzkräfte neben zahlreichen Verkehrsverstößen auch wieder vier Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz und eine Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz fest und leiteten entsprechende Verfahren ein. In dem Zusammenhang wurden geringe Mengen Marihuana und Amphetamin sowie ein Einhandmesser sichergestellt. Ein 34 Jahre alter Mann aus Grevenbroich wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten vorübergehend in Gewahrsam genommen. Bei zwei Kontrollen im Abstand von nur 20 Minuten war bei ihm mutmaßliches Diebesgut in einem dreistelligen Wert aufgefunden worden. Einen Teil seiner Beute hatte er offenbar bei einem Drogeriemarkt auf dem Ostwall gestohlen.

Durch den OSD wurden zudem vom 21.03.2023 bis 23.03.2023, jeweils von 10:30 Uhr bis 18:30 Uhr, im Rahmen der bestehenden Ordnungspartnerschaft gemeinsame Kontrollen von Polizei und Ordnungsamt stattgefunden. Im Zuge der Schwerpunktkontrollen wurden Fußstreifen im Bahnhofsviertel und den umliegenden Straßenzügen und Parkanlagen durchgeführt. Dabei wurden unter anderem auch insgesamt 20 im Bereich der Bahn- und Rheydter Straße ansässige Gaststätten und Gewerbebetriebe überprüft. In 18 Betriebsstätten konnten die Mitarbeiter*ìnnen Ordnungswidrigkeiten feststellen. Die Betreiber müssen nunmehr mit einem Bußgeld rechnen. In einem Fall musste ein illegales Wettterminal sichergestellt und abtransportiert werden. Im Stadtpark konnten drei 14-jährige Schülerinnen angetroffen werden, die sich unerlaubt vom Unterricht entfernt hatten. Auch diese konnten, sehr zur Freude der Schulleitung, in ihre Klasse gebracht werden. Im gleichen Zeitraum stellten die Ordnungshüter im Bereich der neu gestalteten Straßenzüge im Bahnhofsviertel leider auch viele Falschparker fest, die ihre Fahrzeuge unerlaubterweise abgestellt hatten.

Aus Sicht der Stadt und der Polizei wird das gemeinsame Auftreten von Polizei und Ordnungsamt sehr positiv bewertet.

Die Stadt Grevenbroich und die Polizei werden ihre gemeinsamen Schwerpunkteinsätze an Kriminalitätsschwerpunkten und Beschwerdestellen im Rahmen der Ordnungspartnerschaft auch in Zukunft fortführen.

