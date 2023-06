Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fußgänger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt.

Lissendorf (ots)

Am Mittag des 23.06.2023 ereignete sich in der Bahnhofstraße in Lissendorf ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Postzustellfahrzeug hatte am Straßenrand in Richtung Birgel gestanden und der Fahrer leerte den dortigen Briefkasten. Anschließend setzte er sich wieder in sein Fahrzeug und wollte weiterfahren. Er wurde dann von einem bekannten Fußgänger der auf dem Gehweg neben dem Postzustellfahrzeug stand, angesprochen. Im gleichen Moment fuhr ein Transporter der aus Richtung Steffeln in Richtung Birgel unterwegs war, von hinten auf das Postzustellfahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls löste sich ein Metallteil vom Postzustellfahrzeug. Dieses Metallteil wurde gegen den Kopf des auf dem Gehweg stehenden Fußgängers geschleudert. Der Fußgänger erlitt dadurch schwerste Verletzungen und wurde nach Erstversorgung vor Ort, mittels Rettungshubschrauber in ein Trierer Krankenhaus geflogen. Dort erlag er dann seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Postzustellfahrzeugs wurde ebenfalls schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und vom DRK ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Transporters wurde nicht verletzt. Beide unfallbeteiligte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Von der zuständigen Staatsanwaltschaft Trier wurde ein Gutachten zur Klärung der Unfallumstände in Auftrag gegeben. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Erstellung des Gutachtens war die Bahnhofstraße in Lissendorf für insgesamt vier Stunden voll gesperrt.

Die Gesamtschadenhöhe dürfte ca. 40000 Euro betragen

Im Einsatz waren die umliegenden Feuerwehren, das DRK mit Notarzt und Rettungshubschrauber, sowie die Polizei Prüm.

