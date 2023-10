POL-HAM: Radfahrer bei Kollision mit Auto leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots) - Bei einem Unfall auf der Goethestraße Ecke Pröpstingstraße wurde eine 21 Jahre alte Frau am Montag, 9. Oktober, 7.50 Uhr, leicht verletzt. Die Hammerin war in einem Ford Transit auf der Pröpstingstraße in Fahrtrichtung Westen unterwegs und wollte nach links in die Goethestraße abbiegen. Dabei kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem von links kommenden Ford. Die 21-Jährige verletzte sich ...

