LPI-NDH: Kartoffeldiebe auf Beutezug ertappt

Mühlhausen (ots) - Am Sonntag, den 17.09.2023, 10:55 Uhr, ging bei der Feuerwehr in Mühlhausen ein Notruf zu einem Wohnungsbrand in Mühlhausen, Feldstr., ein. Nachdem die Feuerwehr vor Ort war, stellte sich heraus, dass eine 68-jährige Bewohnerin der Wohnanlage vergessen hatte, eine Kochplatte am Küchenherd auszuschalten. Die Bewohnerin ging kurzeitig mit ihrem Hund vor die Haustür. In der Abwesenheit begann ein ...

mehr